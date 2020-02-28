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Başkan Yalçın, "Birlik olma vaktidir"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.


“Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde devletimiz, milletimiz ve vatanımız için bir olma vaktidir” diyen Başkan Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu metne yer verdi: “İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Büyük Türk Milletinin başı sağ olsun.”


Başkan Yalçın mesajını “Allah ordumuzu muzaffer eylesin.” diyerek tamamladı.

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