Başkan Yalçın, Cemil Baba Caddesi'ni inceledi

Toplam uzunluğu bin 150 metreyi bulan ve Talas'ın önemli ana arterlerinden birisi olan Cemil Baba Caddesi'nde yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında cadde asfaltı ve kaldırımların yenilenmesi, çevre düzenlemesi, yeşil alanların yeniden yapılması gibi işler gerçekleştirildi.

“CERRAH GİBİ HASSAS ÇALIŞTIK”

Cadde ve çevresini gezen Başkan Yalçın, yaptığı değerlendirmede “Cerrah hassasiyetiyle çalıştık” dedi.

Yenileme çalışmalarının Talas'ın en önemli caddelerinden birinde yürütüldüğünün altını çizen Başkan Yalçın, “Toplamda bin 150 metre uzunluğundaki caddede önce KASKİ, Kayseri Gaz ve Elektrik Şirketi altyapı çalışmalarını tamamladı. Ardından reglaj yaparak kot farkını dengeledik. Sonrasında 3 bin 600 ton asfalt serdik ve 6 bin m yaya yolu yaptık. Çalışmalarımıza 1.500 m yeşil alan ekleyerek 1.000 adet çalı grubu bitki ve 80 adet yetişkin ağaç dikimi gerçekleştirdik. Yol güvenliği için çizgilerini çektik, delinatör ve reflektör koyduk. Aydınlatmaları yeniledik. Daha sonra dönüp bir daha bu caddede iş yapmamak için bütün bunları bir cerrah hassasiyetiyle özenle yerine getirdik” dedi.

Başkan Yalçın, “İnşallah bundan sonra bu yol, uzun yıllar bölgeye hizmet edecek. Rabbim kazasız belasız yolculuk yapmayı nasip etsin” şeklinde sözlerini tamamladı.

“BİZ SİZDEN MEMNUNUZ, ALLAH DA SİZDEN RAZI OLSUN”

Yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yalçın vatandaşlarla da sohbet etti. Yapılanlardan duydukları memnuniyetini dile getiren bir bölge sakini Başkan Yalçın'a “Çalışmalar çok süper olmuş, çok iyi düşünmüşsünüz, dağlar kadar memnunuz” şeklinde konuştu.

“Çalışkan bir başkanımız var daha ne olsun” diyen bir başka vatandaş ise çok memnun olduklarını ve her şeyin çok güzel olduğunu ifade etti.

Belediyenin çalışmalarını takip ettiklerini ve beğendiklerini dile getiren bir başka bölge sakini ise Başkan Yalçın'a hayır duada bulunarak, “Biz sizden memnunuz, Allah da sizden razı olsun” diye konuştu.