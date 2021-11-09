Başkan Yalçın çocuklarla ağaç dikti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Alaybeyli Mahallesi'nde yeni oluşturulan mesire alanına çocuklarla birlikte ağaç dikti. Çocukların ağaç sevgisine kayıtsız kalmayan Başkan Yalçın, ödül olarak Talas ve Kayseri gezisi sözü verdi.

Başkan Yalçın, Talas'ın kırsal mahallelerinde başlatılan yeşillendirme çalışmaları kapsamında Alaybeyli'de öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Mıçkır olarak bilinen bölgedeki etkinlikte Başkan Yalçın, öğrenciler ve öğretmenlerinin katılımıyla 15 cinsten oluşan 170 ağacı toprakla buluşturdu.

BAŞKAN YALÇIN'DAN ÇOCUKLARA GEZİ SÖZÜ

Programın açılışında konuşan Başkan Yalçın öğrencilerle yakından ilgilenerek, “Okul müdürümüz sizlerle birlikte ağaç dikme etkinliğine ortak olmayı isteyince biz de sevindik. Ağaç dikmenin ne kadar önemli olduğunu sizler biliyorsunuzdur ancak burada pekiştirmek istedik. Gerekli izinleri alıp sizlerle öğretmenlerinizle birlikte Talas'ın ve Kayseri'nin güzelliklerini kapsayan bir kültür gezisi sözüm olsun. Neden? Çünkü burada sizler ağaç diktiğiniz ve geleceğinize sahip çıktığınız için.” dedi.

Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin, bölge hakkında bilgiler verdikten sonra Başkan Yalçın'a ağaç dikimi ve yapılan diğer hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

“SAYENİZDE ÖĞRENCİLERİMİZ AĞAÇ DİKTİ”

Alaybeyli İlköğretim Okulu Müdürü Faruk Doğramacı ise öğrencileri de ağaç dikme etkinliğine dahil ettikleri için teşekkür ederken, “Çocuklarımız bu fırsatı kaçırmasın, hep beraber gelelim fidan dikelim istedik. Ağacın, fidanın, doğanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlasınlar istedik. Sayenizde bir kez daha bunu tekrar edeceğiz. Biz de burada öğrenci ve öğretmenlerimizle olmaktan çok mutluyuz.” diye konuştu.

Program Başkan Yalçın'ın öğrencilere simit ve meyve suyundan oluşan ikramları vermesi ve ardından hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.