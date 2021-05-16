Başkan Yalçın: "Eğitim öncelikli işimiz"

Mevlana Mahallesi'nde yapımı devam eden 32 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Yalçın, kaba inşaatın tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, “Eğitim bizim öncelikli konularımızdan birisi. O yüzden ihtiyaç duyulan bölgelere okul binası kazandırmaya devam ediyoruz. Mevlana Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Kasım ayında temelini attığımız 32 derslikli okulun kaba inşaatı bitmek üzere. 5 ay gibi kısa bir sürede oldukça hızlı mesafe kat ettik. Kısa sürede bitirip eğitim camiamızın hizmetine sunacağız inşallah” dedi.

Başkan Yalçın toplam 5 katlı binada 32 dersliğin yanı sıra 2 laboratuvar, 2 atölye, 2 kütüphane odası, öğretmenler odası ve çok amaçlı salon gibi bölümlerin yer alacağını da sözlerine ekledi.