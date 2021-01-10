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Başkan Yalçın: “Gazetecilik zor ve sorumluluğu büyük bir meslek”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında gazetecilik mesleğinin önemine ve sorumluluğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, bu önemli görevi ifa eden basın mensuplarını tebrik etti.


Başkan Yalçın mesajında gazeteciliğin hem zor hem de sorumluluğu büyük bir meslek olduğuna vurgu yaparak, “Gazetecilik, halkın gözü ve kulağı olan ve bu haliyle kamuoyunun haber alma hakkını yerine getiren önemli bir meslektir. Elinde fotoğraf makinesi veya kamerası ile soğuk sıcak demeden zor şartlar altında haber peşinde koşan muhabirinden sayfasını çizen, haberini montajlayan ekibe kadar tüm gazeteciler gerçekten önemli bir işe imza atmaktadırlar. Her türlü sıkıntıya rağmen bin bir güçlükle gazete çıkaranların, yayıncılık yapanların çabaları takdire şayandır. Bu önemli görevi yürüten gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü'nün mesleki açıdan olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum” dedi.

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