Başkan Yalçın: "Hiç kimse kitaba uzak kalmayacak"

Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'ndeki törende Talas Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında gezici kütüphane aracının tahsisi için protokol imzalandı. Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, araçla ilgili bilgiler vererek, “Buradaki İlçe Halk Kütüphanemize bağlı olarak gezici bir kütüphanemiz daha oldu. Yani mobil bir araç. Merkezdeki kütüphaneye gelemeyen okuyucular için kitaplar bu araçla götürülecek. İçerisinde şu an bin 500 kitap var ve sürekli güncellenecek. Araçta internet hizmeti de mevcut. Başkanımızla büyük bir uyumla çalışıyoruz. Kendisi kütüphaneye büyük önem veriyor. Bu hizmetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Eğitime her zaman katkı sağladıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Şehrimizin tek 7/24 kütüphanesi Talas'ta. Günde 930 kişiye hizmet veriyor. Gelen talep ve yoğunluktan, ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kırsaldaki her okulumuzda kütüphane bulunmuyor. ‘Bunu bir mobil hizmete dönüştürüp nasıl yaparız' derken İl Kültür ve Turizm Müdürümüz bize destek oldu. Bu gezici kütüphaneyi, buraya ulaşamayan okuyucularımız için her mahallemize göndereceğiz. Çalışma sistemi, kitabı verip haftaya geri alınacak şekilde olmayacak. Kırsal mahalleye gidildiğinde sosyal tesisten çay kahve ikramıyla birlikte görevliler eşliğinde çocuklarımız ve velileri kitap okuyacaklar. Bu araç birincisi, inşallah sonra iki ve daha fazla olur. Talasımıza hayırlı olsun.” dedi. Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından gezici kütüphane aracının Talas Belediyesi'ne tahsisini içeren protokole imza konuldu. Daha sonra heyet mobil kütüphanede incelemelerde bulundu.

Gezici kütüphaneyi gezen okuyucular da merkezdeki kütüphaneye gelemeyenler için sağlanan bu hizmetten dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.