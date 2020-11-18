Başkan Yalçın, "Kadın girişimcilerin önü açık"

Kadın Girişimciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, üretime katılmak isteyen kadınlara destek olduklarını ifade ederek, “19 Kasım, ülkemizde ve dünyada Kadın Girişimciler Günü olarak kutlanıyor. Kadınlarımızın üretime katılması, özellikle ev hanımlarının ekonomiye katkı sağlaması önemli bir konu. Biz de belediye olarak bu hususta gerekli katkıyı sağlıyor ve kadınlarımızın önünü açıyoruz. Bu çerçevede Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı kurduk. Burada başta ev hanımlarımız olmak üzere kadınlarımız, evlerinde veya mini atölyelerinde ürettikleri çeşitli ürünleri alıcısıyla buluşturuyor. El emeği göz nuru ürünleri paraya dönüştürüp ev ekonomisine katkı sağlıyor” dedi.

Kadınlara yönelik girişimcilik kursu düzenlediklerini ve ayrıca çeşitli branşlarda açtıkları meslek edindirme kurslarıyla kadınları meslek ve iş sahibi yaptıklarını aktaran Başkan Yalçın mesajını, “Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın kurulması hususunda büyük gayretler sarf eden girişimci kadınlarımızı ve onlarla bu yola çıkarak pazarda stant açan değerli hanımefendileri tebrik ediyor, Kadın Girişimciler Günü'nü kutluyorum” şeklinde tamamladı.