Başkan Yalçın Kamper Mahallesinde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 31 Mart seçimlerinin ardından mahallelere gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretleri kapsamında Kamber'de vatandaşlarla buluştu. Başkan Yalçın, mahallenin ihtiyaçlarını belirlediklerini belirterek, “Bunları gidermeye çalışacağız.” dedi.

31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahallelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Yalçın, bu kapsamda Kamber Mahallesinde, yeni muhtar Ömer Navruz'un ev sahipliğindeki tanışma ve kaynaşma yemeğinde mahalleliyle bir araya geldi. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yalçın, seçimlerin ardından çalışmalara başladıklarını söyledi.

Başkan Yalçın, “Sandığa gidip tercihinizi kullandınız. Mahallenizde Ömer Muhtarımızı, belediye başkanlığında şahsımı ve meclis üyelerimizi seçtiniz. Bundan sonra sadece oy verenlerin değil herkesin başkanıyız, herkesin muhtarıyız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçimden önce de mahallemize ziyaretlerde bulunmuştuk. İstişareler ederek ihtiyaçları belirlemiştik, şimdi bunları programımıza aldık. Muhtarımız benim talebemdi. Meclis üyelerimizle hep birlikte Allah'ın izniyle ihtiyaçları karşılayacağız. Bundan böyle muhtarımızla el ele verip sizlere hizmet edeceğiz. Çok kısa sürede mahalledeki değişimi inşallah göreceksiniz.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, Çatakdereli kadınların ardından Kamber'de de Kur'an kursundaki kadınların Şanlıurfa kültür turu isteklerine kayıtsız kalmadı. Kendilerine gezi sözü verdi.

Kamber Muhtarı Ömer Navruz ise, Başkan Yalçın ve beraberindekilere davetlerine katılmalarından dolayı teşekkür etti.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut ve belediye meclis üyeleri katıldı.