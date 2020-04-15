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Başkan Yalçın Kaymakam Güney ile pazar denetiminde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney ile birlikte Mevlana Mahallesinde kurulan Salı Pazarı’nda korona virüs tedbirlerini denetledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney ile birlikte Mevlana Mahallesinde kurulan Salı Pazarı'nda korona virüs tedbirlerini denetledi.


Başkan Yalçın ve Kaymakam Güney, pazar yerine giriş çıkış alandaki sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu gibi korona virüse karşı alınması gereken tedbirleri yerinde inceledi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yalçın ve Kaymakam Güney, kurallara uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu. Başkan Yalçın pazarda ayrıca alışveriş de yaparak esnafa hayırlı işler diledi.


Zabıta ekipleri de vatandaşların maske takarak alana girmelerine izin verirken sık sık anons yaparak mümkün olduğunca hızlı şekilde alışverişlerini tamamlamaları gerektiğine dikkat çekti.

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