Başkan Yalçın Kayseri OSB'nin Taleplerini İletti

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, OSB sanayicisinin taleplerini içeren dosyayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a takdim etti.

Çeşitli açılış törenleri için Kayseri'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, bakanlık yetkilileri ve protokol üyeleriyle beraber Kayseri OSB'ye ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Varank'ı, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Bölge Müdürü Yakup Gültekin ile bölge personeli karşıladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, karşılama sonrasında Bakan Varank ve beraberindeki heyeti başkanlık makamında konuk etti. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Bakan Varank'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Kayseri OSB'de yapılan çalışmalar ve sunulan hizmetlere ilişkin detaylı bilgi verdi. Başkan Mehmet Yalçın, Kayseri OSB'nin hizmetlerine ilişkin göstergeler başta olmak üzere sanayicilerin taleplerini içeren brifing dosyasını Bakan Varank'a takdim etti.

Brifing dosyasında; Kayseri OSB sanayicilerinin yatırım teşviki ve GES üretim kapasitelerine ilişkin talepleri, ihracata yönelik yük taşımacılığı destekleri ve Kayseri'nin limanlara demiryolu ile bağlantısının güçlendirilmesi, OSB genişleme çalışmaları ve arıtma tesisi kapasite artırımı için teşvikler gibi başlıklar yer aldı.

Ziyaret, Kayseri OSB yönetiminin günün anısına Bakan Mustafa Varank'a hediye takdiminin ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.