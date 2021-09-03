Başkan Yalçın Koçcağız'da

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelere yönelik başlattığı değerlendirme ziyaretleri devam ediyor. Başkan Yalçın'ın bu haftaki durağı Koçcağız Mahallesi oldu.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı ekiple birlikte kırsala adeta çıkarma yapan Başkan Yalçın, Koçcağız Mahallesi'nde belediye tarafından yapılan çalışmaları ve yapılması planlanan projeleri yerinde gördü.

İlk olarak, Muhtar Mehmet Kütük ile mahalleyi gezen Başkan Yalçın, burada mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve istekleri dinledi. Daha sonra yapılan işleri yerinde inceleyen Başkan Yalçın, kırsal mahallelere yönelik hizmet ve yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini ve kış bastırana kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.