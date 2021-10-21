Başkan Yalçın Kuruköğrü ve Çatakdere'de yatırım inceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kuruköprü'de yapımı devam eden Kuruköprü-Çatakdere arasındaki yeni köprü ve yol genişletme çalışmalarını inceledi, ardından Çatakdere Mahallesi'nde ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek kışlık bot hediye etti.

Başkan Yalçın, ilk olarak büyükşehir belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kuruköprü-Çatakdere bağlantı yolundaki yeni köprü ve yol genişletme çalışmalarını inceledi. Dik yokuş ve sert virajların bulunduğu eski köprünün yerine inşa edilen yeni köprü başta olmak üzere istinat duvarı, kaldırım, yağmur suyu ızgaraları gibi çalışmaları sürdüren işçilerle sohbet eden Başkan Yalçın, emekleri için teşekkür edip kolaylıklar diledi.

Başkan Yalçın daha sonra Çatakdere Mahallesi'ne geçti. Burada Türk Kızılayı Kayseri şubesi eski yöneticileri ve Talas İlçe Milli Eğitim yetkilileriyle ilkokula giden Başkan Yalçın, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Öğrencilerin eğitim öğretimin yeniden başlaması heyecanına ortak olan Başkan Yalçın kendilerine kışlık bot ile çorap hediye etti.

İncelemeler sırasında Başkan Yalçın'a Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım ve Çatakdere Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut da eşlik etti.