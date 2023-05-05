Başkan Yalçın muhtarlarla 100. Yıl Mesire Alanı'nda buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Muhtarlar Toplantısı' bu ay Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda yapıldı. Böylece mesire alanının ilk sosyal etkinliği muhtarlar toplantısı ile gerçekleştirilmiş oldu. Muhtarlarla gündeme dair konularda görüş alışverişinde bulunan Başkan Yalçın, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı hakkında da bilgiler aktardı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü görkemli bir organizasyonla açılışı yapılan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı içerisinde bulunan Göl Kafe'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Yalçın, muhtarlarla mesire alanı ile ilgili teknik ve genel bilgiler paylaştı. Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ile 100. yıl isminin verildiği ilk yer ve bu ismi veren ilk belediye olduklarını belirten Başkan Yalçın, alanın belediyeye tahsis sürecini anlattı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın destekleriyle tahsisin tamamlandığını belirten Başkan Yalçın, şehre çok güzel bir yaşam alanı kazandırdıklarına dikkat çekti.

Muhtarlardan Başkan Yalçın'a Zincidere teşekkürü

Mahallelerle ilgili istek ve teşekkürleri paylaşan muhtarlar da Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Mesire alanının bölgeye artı değer kattığını belirten muhtarlar, bölgede nefes alabilecek rehabilitasyon alanlarına bir yenisinin daha eklendiğini ifade etti. Her şeyiyle çok güzel bir ortam olduğunu kaydeden muhtarlar, ilçelerine böylesine seçkin bir alanı kazandırdığı için Başkan Yalçın'a ve ekibine teşekkür etti.

Programda ayrıca artık geleneksel hale gelen doğum günü pastası kesimi de gerçekleştirildi. Bu ay içinde doğan muhtarları tebrik eden Başkan Yalçın, hayırlı uzun ömürler diledi.