Başkan Yalçın Ramazan Sokağında

Jandarma karşısı Talas Spor Salonu yanında kurulan Ramazan Sokağı ve çadırına iftardan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte gelen Başkan Yalçın, esnafa hayırlı kazançlar diledi, vatandaşlarla sohbet edip Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik etti. Başkan Yalçın, çocuklarla da yakından ilgilenirken, esnaftan alışveriş yaptı, Kızılay çadırını ziyaret etti. Ardından sahnede çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de öğretici oyunları izleyen Başkan Yalçın, daha sonra sahne alan eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan'ın anne ve babaların çocuk yetiştirmelerini daha bilinçli yapmalarını konu alan söyleşisini dinledi.

Söyleşiden sonra Sıtkı Aslanhan'a çiçek veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Değerli hocamızın bizlerle yeniden buluşmasını arzu ediyoruz. Bu akşam söyleşisinden çok istifade ettik. Burada bizleri yalnız bırakmayan Talaslı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Ben en büyük teşekkürü de hocama ediyorum. Allah, yavrularımıza dünya ahiret mutluluk versin.” dedi.

Ramazan Sokağındaki etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlendi.