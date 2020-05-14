Başkan Yalçın sosyal medyada vatandaşla sohbet etti

Başkan yardımcılarıyla birlikte takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, ilk olarak geçtiğimiz hafta gerçekleşen Beyaz Masa Sosyal Medyada uygulamasına dair bilgi paylaşımında bulundu. Geçen hafta kendilerine 38 talep ve öneri geldiğini hatırlatan Başkan Yalçın, bunların değerlendirilip gereğinin yapıldığını kaydetti. Daha sonra takipçileriyle sohbete başlayan Başkan Yalçın, yeşil alan ve yol çalışmalarından kentsel dönüşüme, temizlikten sosyal tesise kadar çok çeşitli alanlardaki istek ve talepleri dinleyerek soruları içtenlikle yanıtladı. Hem belediye çalışmaları hem de korona virüsle mücadele konusundaki başarılarından dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı alan Başkan Yalçın'a ayrıca kitap okuma kampanyasında dağıtılan kitaplar ve ‘Ramazan Otobüsü'nden dolayı da yoğun şekilde teşekkür mesajı iletildi. Başkan Yalçın ayrıca ‘Kaygı Çağı/Salgı Zamanında Ruh Sağlığı' adlı kitaptan pasajlar okuyarak bu dönemde yapılması gerekenlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Başkan Yalçın, daha sonra AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici ve MHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Akbulut ile birlikte ekran başına geçerek sohbeti üçlü olarak sürdürdü. Siyasetten belediyeciliğe, teşkilat çalışmalarından geçmiş anılara kadar birçok konunun işlendiği buluşmaya takipçiler de yoğun ilgi gösterdi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programda takipçilerden gelen soruları yanıtlayan Başkan Yalçın, vatandaşları kırmayarak şiir de okudu.