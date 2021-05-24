Başkan Yalçın: “Talas'ımız binicilikte tek ilçe”

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Binicilik Federasyonu ve Kayseri Atlı Spor Kulübünce düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atlı Dayanıklılık Kupası ödül töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Talasımız birçok kulübe ev sahipliği yapan, binicilik alanında birçok iş yerinin bulunduğu Kayseri'de tek ilçemiz.” dedi.

Aralarında önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in de bulunduğu 52 binici, 21-23 Mayıs arasında Ali Dağı 360 parkuru ve çevresinde gerçekleştirilen atlı dayanıklılık kupasında kıyasıya yarıştı.

“PANDEMİYE RAĞMEN BURADA OLDUĞUNUZ İÇİN TEBRİKLER”

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Başkan Mustafa Yalçın, “Talasımız birçok kulübe ev sahipliği yapan, binicilik alanında çok sayıda iş yerinin bulunduğu Kayseri'de tek ilçemiz. Bununla beraber sporculuk anlamında bir kadim tarafı da var. Koronavirüs ne kadar engellemeye çalışsa da bir sene içerisinde birkaç müsabaka düzenledik. Pandemiye rağmen burada olmanızdan dolayı sizleri gözlerinizden, gönlünüzden, alnınızdan öpüyorum. ‘Biz dimdik ayakta durup bu sporumuzu sürdüreceğiz' gibi bir anlayışla buradasınız. Size ne kadar teşekkür etsek, ev sahipliği yapsak az. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sair zamanda da güzel parkurlarımızda sizi misafir etmekten onur duyarız. Dereceye giren kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Dereceye giremeyenlere de başarılar diliyorum ama buraya gelip ben müsabıkım demek zaten başarılı olmanın bir ön heyecanı demek.” dedi.

Türkiye Binicilik Federasyonu Atlı Dayanıklılık Komite Başkanı Hüsamettin Aydın, en büyük mutluluğun yarışların kazasız şekilde sona ermesi olduğunu ifade ederek, “Talas'ta 1,5 yıl içerisinde üç tane çok güzel müsabaka yaptık. Bunlardan dolayı, birlikte çalışmaktan onur duyduğum Mustafa Yalçın başkanımıza emekleri ve gönülden duyduğu seviden dolayı çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kayseri Atlı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Soygüllücü ise amaçlarının bölgede biniciliği layık olduğu yere getirmek olduğunun altını çizerek, “Bizlere parkur hazırlayan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın beye ve ekibine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan ödül töreninde 105 km. parkurda Bekir Dilari, Kelebek isimli atıyla birinci; Hikmet Burhan Kaya, Kayrabey isimli atıyla ikinci; Mirhas Erinç Erdinç, The Mask isimli atıyla üçüncü oldu.

83 km. parkurda Tokyo isimli atıyla Ümit Tekcan birinci, Ada isimli atıyla İrem Kavras ikinci, Coşan Meriç isimli atıyla Jülide Gültekin üçüncü oldu.

62 km. parkurunda Almelek isimli atıyla Mikail Taşdemircanan birinciliği, Hüraslan isimli atıyla Mustafa Erdem Karagöz ikinciliği, Cengo isimli atıyla Ersin Ulusoy üçüncülüğü elde etti.

42 km parkurda ise birinciliği Vale isimli atıyla Ali Emre Karabacak, ikinciliği Giace isimli atıyla Betül Yılmaz, üçüncülüğü Palermo isimli atıyla Cem Çapur kazandı.