Başkan Yalçın u-14 takımını Mersin'e yolcu etti

Talasgücü Belediyespor U-14 futbolcuları, Mersin'de 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek U-14 Türkiye Şampiyonası öncesi Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Fahri Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Futbolcuları kabul eden Başkan Yalçın, başarılar diledi.

Genç futbolcuları Şeffaf Oda'da ağırlayan Başkan Yalçın, “Biz sizi izledik, siz bizim gururumuzsunuz, sizin geleceğiniz bizim için çok önemli. Siz sistemli ve sebatlı bir şekilde hocalarınızın eşliğinde çalıştığınızda bizi yurtdışından gelecek futbolculara muhtaç etmeyeceksiniz. Milli servetimiz yurt içinde kalırken, biz de göğsümüzü gere gere bizim futbolcularımız diyeceğiz.” dedi.

Daha sonra konuşan U-14 Altyapı Sorumlusu Necati Karadağ, şampiyonluk sözü verdi.

“Gençlerimiz hepsi pırıl pırıl biz gençlerimizden çok şeyler bekliyoruz. Şimdi Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağını oynayacağız. İnşallah oradan da Kayserimize, Talasımıza ve Talasgücü Belediyesporumuza yakışır bir skorla döneceğiz.” diyen Karadağ, Başkan Yalçın'ın verdiği desteğe dikkat çekerek, “Sonraki gruplarda da biz bu gençlere inanıyoruz, güveniyoruz gururla döneceğiz. Sizlerin desteği sayesinde Kayseri'ye iyi bir skorla döneceğiz inşallah.” Şeklinde sözlerini tamamladı.