Başkan Yalçın ve afacanlar kamera karşısında

‘3 Afacan 1 Başkan' programının moderatörlüğünü yapan Başkan Yalçın, hem soru sordu hem de soruları cevapladı.

Talas'taki çeşitli okullarda eğitim gören İdilsu Karacan (12), Aslınur Efesoy (11) ve Ahmet Yasir Batır (8) ile birlikte ‘3 Afacan 1 Başkan' programının ilk bölüm çekimlerini gerçekleştiren Başkan Yalçın, çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Yalçın'ın çocuklara, çocukların da Başkan Amcalarına sorduğu sorularla renklenen programla ilgili olarak bilgiler veren Başkan Yalçın, geleceğin teminatı çocukların ufkunu açacak etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, “Talas Belediyesi'nin kültür hizmetlerine verdiği değeri biliyorsunuz. Bugün buna bir yenisini daha ekliyoruz. O da ‘3 Afacan 1 Başkan' adlı program. Başkan amcalarına soru soracaklar, ben cevaplayacağım. Ben soracağım kardeşlerim cevaplayacaklar. Böylece güzel bir sohbet ortamı oluşacak. Bunu daha sonra farklı kardeşlerimizle tekrarlayacağız.” dedi.

Yaklaşık yarım saat süren programda kendilerini, hobilerini ve eğitim hayatından bazı önemli notları paylaşan çocuklar, Başkan Yalçın'a da sorular sorarak Talas Belediyesi'nin çocuklara, gençliğe ve eğitim dünyasına yönelik faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Daha önce de çok kitap okumasıyla gündeme gelen Ahmet Yasir Batır da programda kütüphanesindeki kitaplar ve okumaya duyduğu ilgiyi paylaştı. Batır, programın son bölümünde ise ‘Çırpınırdı Karadeniz' türküsünü söyledi. Başkan Yalçın'ın da türküye eşlik ettiği görüldü.

Talas Belediyesi instagram hesabından yayınlanan ‘3 Afacan 1 Başkan' programı, Talas Belediyesi youtube kanalından izlenebilir.