Başkan Yalçın ve Hayati İnanç ile Online Sohbet

Talas Belediyesi'nin sosyal kültürel etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Hayati İnanç ile sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği sohbet programı büyük ilgi gördü.

‘Talas Sohbetleri' altında düzenlenen ve Talas Belediyesi instagram hesabından canlı yayınlanan programda edebiyattan tasavvufa, sanattan kitaba kadar birçok konuda keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

İlgiyle izlenen programı binlerce kişi takip ederken Hayati İnanç, gelen sorulara da kendine has üslubuyla cevaplar verdi.

Bu ilgi çekici sohbet program, Talas Belediyesi youtube kanalından da izlenebilir.