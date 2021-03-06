Başkan Yalçın ve Kaymakam Sönmez'den korona virüs denetimi

Pandemiyle mücadelede Dinamik Denetim Modeli kapsamında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Sönmez ile birlikte esnafları ve parklarda güzel havanın keyfini çıkartan vatandaşları ziyaret etti. Hep birlikte güzel günlere ulaşabilmek için maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunan Kaymakam Dönmez ve Başkan Yalçın, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaptı.