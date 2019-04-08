Başkan Yalçın Yamaçlı ve Başakpınar'da

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Talas Belediye Başkanı seçilen Mustafa Yalçın, ilçenin kırsal mahallelerine teşekkür ziyareti kapsamında Yamaçlı ve Başakpınar'da vatandaşlarla buluştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut, yeni belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte ilk olarak Yamaçlı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada muhtar Serdar Özcan ve beraberindekilerce çiçeklerle karşılanan Başkan Yalçın, “Yamaçlı bizim için önemli. Bize güvendiniz, teşekkür ediyorum. Sizler bizim için emanetsiniz. Bize ne kadar güvendiyseniz, biz de buraya o denli emek vereceğiz. Muhtarımız bizim burada sağ kolumuz, biz de kendisinin sağ koluyuz. İnşallah hep birlikte çalışacağız.” dedi.

Yamaçlı Muhtarı Serdar Özcan da Başkan Yalçın'a mahalleye gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür etti.

Yamaçlı'dan sonra Başakpınar Mahallesine hareket eden Başkan Yalçın ve beraberindekiler, mahalle sakinlerince coşkuyla karşılandı. Başakpınar'ın yeni muhtarı Cemalettin Sivritaş, “Mustafa Başkanımızı belediye başkanı olarak seçtik. Bizi de muhtar olarak göreve layık gördünüz. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Başkan Yalçın ise, “Bize güvendiniz, toptan oy verdiniz. Bizleri memnun ettiniz. Biz de sizleri hizmetlerimizle memnun edeceğiz. Allah razı olsun. Diğer hizmetlerimizle beraber Başakpınarspor Kulübü de bize emanet. Başakpınar'ın bütün sıkıntılarını biliyoruz. Merak etmeyin. Artık çalışmalarımız başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın ve beraberindekiler, daha sonra esnafı ziyaret ederek sohbet etti, ardından Başakpınarspor'un Demirspor ile yaptığı maçı vatandaşlarla birlikte izledi.