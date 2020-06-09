İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yalçın yerinde tespit gezilerine başladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Olay Yeri İnceleme olarak bilinen yerinde tespit gezilerine yeniden başladı.


Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen inceleme gezilerine yeniden başlayan Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte belediye binası önünden başlayarak Atatürk Bulvarı üzerinde gözlem ve tespitlerde bulundu. Zaman zaman yol üstündeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yalçın, yeni normalleşme döneminde iş yerlerini yeniden açan esnafa da hayırlı işler diledi.


Başkan Yalçın son olarak da tamamlanma aşamasına gelen 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'ne geçerek gelinen noktayı yerinde gördü ve yetkililerden bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.