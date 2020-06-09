Başkan Yalçın yerinde tespit gezilerine başladı

Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen inceleme gezilerine yeniden başlayan Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte belediye binası önünden başlayarak Atatürk Bulvarı üzerinde gözlem ve tespitlerde bulundu. Zaman zaman yol üstündeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yalçın, yeni normalleşme döneminde iş yerlerini yeniden açan esnafa da hayırlı işler diledi.

Başkan Yalçın son olarak da tamamlanma aşamasına gelen 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'ne geçerek gelinen noktayı yerinde gördü ve yetkililerden bilgiler aldı.