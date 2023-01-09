Başkan Yalçın yılın ilk antika pazarında

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2023 yılının ilk Antika Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, alışveriş yaptı.

Talas'ın klasikleri arasına giren Antika Pazarı, yılın ilk pazarında soğuk havaya rağmen yine rağbet gördü. ‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarda, birbirinden kıymetli antika ürünler, tarihi eser meraklıları ve koleksiyonerlerle buluştu.

Soğuk havaya rağmen yine şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda antika ürün meraklısı ve koleksiyonerin buluştuğu pazar yine renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Yalçın alışveriş yaptı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da pazarı ziyaret ederek hem esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti hem de alışveriş yaptı. Her tezgahı gezen Başkan Yalçın, bir yandan esnafla sohbet ederken diğer yandan özel basım madeni paralardan, dolma kalemlere, bez bebeklerden tarihi kitaplara kadar çeşitli ürünlerden satın aldı.

Pazarda neler var?

Yoğun ilgi gören pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.