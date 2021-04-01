Başkan Yalçın yine takipçilerinin karşısındaydı

Başka Beyaz Masada uygulaması kapsamında 27. kez takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, çeşitli konularda gelen sorulara cevap verdi, istek ve talepleri not etti. Yapılması gereken acil işler için başkan yardımcılarına gerekli talimatları veren Başkan Yalçın, programda ayrıca geride kalan 2 yılda yaptıkları çalışmalara değindi.

Başkan Yalçın'ın 2 yıllık hizmet ve yatırımlarını anlatan video ile başlayan programda daha sonra kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, “31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından tam 2 yıl geçti. Bu süre zarfında Talasımızı daha iyi noktalara getirecek hizmet ve yatırımların peşinde olduk. Hizmet dolu 2 yıl geçirdik. İnşallah bundan sonrasında da yine güzel hizmetlerle, kalıcı yatırım ve tesislerle Talas'ı yaşayanların keyif aldığı, huzur bulduğu bir şehir yapmaya gayret edeceğiz.” dedi.

Raylı Sistem Anayurt hattında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü de söyleyen Başkan Yalçın, tramvayın geçeceği güzergahtaki ağaçların da Zincidere Göleti Mesire Alanı ile ilçedeki diğer parklara nakledildiğini kaydetti.

Başkan Yalçın programda daha sonra yeşil alandan ulaşıma, sosyal yardımlardan okul ve pazar yeri taleplerine kadar birçok konuda gelen soruları cevapladı.

Programda ayrıca Başkan Yalçın'a yapılan çalışmalardan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı da geldi.