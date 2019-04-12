Başkan Yalçın'a MHP ve AK Parti'den ziyaret

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mehmet Akbulut ve AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici ile teşkilat üyeleri ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkan Yalçın ziyaretlerde, “Biz bu seçimde hem belediye, hem de birliktelik sınavını kazandık. Allah birlikteliğimizi daim eylesin.” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ‘hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda ilk olarak MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ziyaret gerçekleştirdi. Yoğun katılım nedeniyle ayrı teşkilat olarak gerçekleşen ziyarette Başkan Yalçın'a “Hayırlı olsun” diyen MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut, “Kendisinin her zaman yanındayız. Görevinizde başarılar diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Daha sonra Başkan Yalçın'a AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici ile meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ‘hayırlı olsun' dileklerini iletti. Seçim döneminde canla başla çalıştıklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici, “Bizlere çok büyük destekleri oldu. Sahada güzel çalıştık. Vatandaşlarımızın da teveccühüyle seçilmiş oldu. Teşkilat olarak her zaman başkanımızın arkasındayız.” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, bir seçimde iki sınav geçirdiklerini ifade ederek, “Hem belediye başkanlığı, hem de birliktelik sınavını geçtik çok şükür. Bu çok önemliydi. Seçim döneminde Cumhur İttifakı teşkilatları olarak tam bir ekip ruhuyla çalıştık. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin.” dedi.

Talas'a hizmet etme noktasında ellerinden gelen gayreti hep birlikte göstereceklerini dile getiren Başkan Yalçın şöyle konuştu: “Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bir taraftan projelerimizi takip etmeye başladık. Talas'taki hizmetlerimiz huzur ve insan odaklı olacak.”

Ziyaretlerin sonunda MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut, Başkan Yalçın'a Göktürk alfabesiyle ‘Ne mutlu Türk'üm diyene, bütün Türkler birleşecek' yazılı tablo takdim ederken, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici de, geleneksel Türk-İslam el sanatlarından hat ile ‘Mustafa Yalçın' yazılı tablo hediye etti.