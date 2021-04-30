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Başkan Yalçın'dan '1 Mayıs' mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.


Mesajında alnının teriyle ekmeğini kazanmanın önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, başta Talas'ın gelişimi için gayret gösterip emek harcayan belediye çalışanlarımız olmak üzere, özveri ve emeğiyle hayatını kazanan tüm çalışanlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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