Başkan Yalçın'dan 23 Nisan mesajı

yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj yayımladı.

Mesajında 23 Nisan 1920 tarihinin önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, şu ifadelere yer verdi: "Bundan tam 99 yıl önce bir milletin yeniden varoluş mücadelesini gösterdiği en önemli olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıdır. Ülkemizi işgal etmek isteyen güçlere karşı topyekûn bir mücadele sonucu meclis, egemenliğin sadece millete ait olduğunu göstermiştir. Millet iradesinden hareketle, yapılan reformlar tarihimizin yeniden şekillenmesini sağlamıştır. Böylelikle TBMM, milletin iradesinin ve egemenliğin yine millete ait olduğunu göstermiş ve bu önemli olayı Gazi Mustafa Kemal, bir bayram olarak çocuklarımıza armağan etmiştir. 23 Nisan, dünyada çocuklara verilen tek bayramdır. Millet olarak tarihimizin önemli dönüm noktalarını çocuklarımıza öğretmeli, onları her zorluk karşısında milli mücadeledeki ruh gibi bir bütün halinde hareket etmelerini sağlamalıyız. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımızdır. Onlar sayesinde ülkemizin yarınlarına umutla bakıyoruz."