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Başkan Yalçın'dan 23 Nisan mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yılına, büyük bir coşku ve gururla erişildiğini belirten Başkan Yalçın, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 100'üncü yılını tebrik ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Onlar şimdilik evde kalarak gönderdiğimiz kitapları okusunlar, sonrasında farklı etkinliklerde bir araya gelerek bayramımızı en güzel şekilde kutlayacağız. Hepsinin gözünden ve gönlünden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

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