Başkan Yalçın'dan 30 Ağustos mesajı

Mesajında Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın; “Büyük devletlerin ödediği bedel de büyük olur. Bu topraklardaki varlık mücadelemiz, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fethi ile başladı, nice zorluklarla sürdü ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi ile son buldu. Her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesini tüm dünyaya göstermiştir. Bu bedeli öderken canlarını feda eden geçmişlerimize minnet borçluyuz. Bize bu zaferin gururunu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Arzumuz Türk milletinin Anadolu'da ‘Tek Devlet, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan' düsturu ile daha nice 30 Ağustos'larda birlikte olmasıdır” ifadelerine yer verdi.