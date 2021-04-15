Başkan Yalçın'dan Altınkaya için taziye mesajı

Veli Altınkaya'nın Kayseri'nin duayen gazetecilerinden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, "Bir sevdiğimizi daha koronavirüs nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevgili dostumuz, basın camiasının değerli ismi Veli Altınkaya, hem gazetecilik hem de Kayseri sevdalısı bir insandı. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere basın camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim merhametiyle muamele etsin” ifadelerini kullandı.