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Başkan Yalçın'dan annelere bilboardda gül jesti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın annelere, açık hava görselleri üzerinden gül hediye etti.


10 Mayıs Anneler Günü öncesi billboardlarda kutlama mesajı yayınlayan Başkan Yalçın, üzerine yapıştırılan gülleri de hediye olarak takdim etti. “Bu güller evlerinden çıkamayan çocuklarımızın annelerine armağanıdır” ibaresiyle annelere sunulan güller büyük ilgi gördü.


Başkan Yalçın'ın kendilerini düşünmesinden ve böyle güzel bir jest yapmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden bazı anneler, Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

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