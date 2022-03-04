Başkan Yalçın'dan ASKF'ye ziyaret

Sümer'deki Amatör Spor Evi'nde sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Yalçın, amatör sporun önemine değinerek her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi. Gençlerin ve çocukların spor yapmalarının önemli bir konu olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, gençlerle bir araya geldiğinde onlara lisanslı şekilde bir spor dalıyla ilgilenmelerini önerdiğini anlattı. Talas Belediyesi Sporcu Fabrikası altında 6 branşta çocuklara ve gençlere spor eğitimi verdiklerini dile getiren Başkan Yalçın, Talasgücü Belediyespor ile de bu yıl 3. Lig'e çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal da amatör spora her zaman destek veren Başkan Yalçın'a teşekkür ederek desteklerin artarak devam edeceğine duyduğu inancı dile getirdi. Ziyaret, federasyon binasının gezilmesi ve birlikte çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.