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Başkan Yalçın'dan ‘Basında yeni dönem mesajı'

Kayseri basınında 1 Eylül’den itibaren yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yayın hayatına yeni haliyle devam edecek gazetelere başarılar diledi.

Kayseri basınında 1 Eylül'den itibaren yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yayın hayatına yeni haliyle devam edecek gazetelere başarılar diledi.


Yıllardır bin bir emekle çıkartılan bazı gazetelerin kapanacağına işaret eden Başkan Yalçın, “1 Eylül 2020 Kayseri'de yerel basın açısından önemli bir dönüm noktası olacak. 14 gazete birleşecek ve 3 gazete olarak yoluna devam edecek. Bu dönemde yayın hayatına son verecek gazetelerimiz de olacak. Öncelikle yıllardır bin bir emekle gazete çıkartan, haber peşinde koşan, köşe yazısı yazan, dağıtımını yapan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Sonrasında da yeni dönemde şehrimizin sesi soluğu olacak Anadolu Haber, Gazete Kayseri ve Star Haber gazetelerinde görev yapacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni dönem şehrimize ve basın camiasına hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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