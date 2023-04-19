Başkan Yalçın'dan bayram mesajı

Mesajında, mutlulukların hayatımızda en güzel haliyle yer bulması dileğinde bulunan Başkan Yalçın, “Yaşadığımız deprem felaketinin sebep olduğu büyük acı nedeniyle her ne kadar buruk bir bayram geçirecek olsak da hem afet bölgesindeki hem de şehrimizde misafir olan depremzede kardeşlerimize yardım eli uzatmanın mutluluğunu da bir şükür vesilesi olarak içimizde hissediyoruz. Ayrıca bizleri Ramazan Bayramı'na ulaştırdığı için Rabbimize şükrediyoruz. Samimi buluşmalar yaşayacağımız bir bayram geçirmek ümidiyle bayramınızı tebrik ediyor, başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.