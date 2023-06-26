Başkan Yalçın'dan bayram mesajı

Mesajında bayramların bir gönül şöleni olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bayramlar, Müslümanların elindeki buketi, tüm insanlığa sunduğu özel zaman dilimleridir. Çünkü bayramlarda sevgi vardır, kardeşlik vardır, huzur vardır, paylaşım vardır. Bayramlar bir gönül, bir ruh şölenidir. Ben bu vesile ile başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam coğrafyasının bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Temizlik ve hijyene dikkat

Bayram boyunca temizlik ve hijyene dikkat edilmesini söyleyen Başkan Yalçın, “Gerek kurban keserken gerekse de bayramlaşırken temizlik ve hijyen kurallarına azami şekilde riayet edelim. Bununla birlikte kurban kesimini belediyemiz tarafından gösterilen yerlerde yapalım. Kurban atıkları ile çevre kirliliğine sebep olmayalım. Bu şekilde daha temiz, daha hijyenik ve daha sağlıklı bir bayram geçireceğimizi göz ardı etmeyelim” dedi.