Başkan Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı

Mesajında Berat Kandili'nin on bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, kurtuluşa ermek anlamına da gelen bu mübarek gecenin İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Af olunma, kurtuluşa erme anlamına gelen Berat Gecesi, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan'ın gelişinin müjdecisidir. Şaban ayının 14. gününü 15'ine bağlayan bu gece, Kur'anı Kerim'in dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Ramazan öncesi son kandil olan Berat Kandili, bir zorluktan kurtulmak, kurtuluşa ermek manalarına gelmekle beraber, günahların affı ve kulların temize çıkması nedeniyle rahmet gecesidir. Öyle ki peygamber efendimiz (sav) bu gecenin ibadetle geçirmenin pek çok sevabının olduğunu belirtmiş ve Cenabı Hakk'ın 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Bir bela ile müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurduğunu ifade etmiştir. O nedenle rahmet kapılarının sonuna kadar açılıp Cenabı Hakk'ın müminleri kurtuluşa erdirdiği geceyi en feyizli şekilde geçirmeli, başta ülkemiz olmak üzere yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin affı ve huzuru için dua etmeliyiz. Rabbim bizleri hayırlısıyla mübarek Ramazan'a ulaştırmayı nasip etsin. Bu vesileyle Berat Kandili'nin bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ederim."