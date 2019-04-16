İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Yalçın'dan Çatakdereliler'e teşekkür

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 31 Mart seçimlerinin ardından mahallelere gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretleri kapsamında Çatakdere’de vatandaşlarla buluştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 31 Mart seçimlerinin ardından mahallelere gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretleri kapsamında Çatakdere'de vatandaşlarla buluştu. Başkan Yalçın, “Çatakdere Mahallemizde neye ihtiyaç varsa elimizden geleni yapacağız” derken, kadınlara da Şanlıurfa'ya kültür gezisi sözü verdi.


31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahallelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Yalçın, son olarak Çatakdere'de muhtar Seyit Ahmet Karabulut'un tanışma ve kaynaşma yemeğinde mahalleliyle bir araya geldi. Mahallelinin coşkuyla karşıladığı Başkan Yalçın, seçimin bitip geçimin başladığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.


Başkan Yalçın, “Çatakdere'ye ziyaretimizin bizim için bir borç olduğunu düşünerek Cumhur İttifakı teşkilatları olarak hep birlikte geldik. Çatakdere bizim için önemli. Hem sizlere teşekkür etmek, hem de yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulunmak istedik. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonra muhtarımızla işbirliği içinde hizmet edeceğiz. Huzurlu ve mutlu olmak için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı.


Başkan Yalçın'ın özellikle Kur'an kursundaki kadınlara yönelik Şanlıurfa turu sözü büyük alkış aldı.


MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut da, Cumhur İttifakı ile girilen seçimlerde belediye başkanlığı ve meclis üyeleriyle Talas'a hizmet için çalışacaklarını söyledi.


Çatakdere Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ise, kaynaşma programına katılanlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.