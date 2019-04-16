Başkan Yalçın'dan Çatakdereliler'e teşekkür

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 31 Mart seçimlerinin ardından mahallelere gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretleri kapsamında Çatakdere'de vatandaşlarla buluştu. Başkan Yalçın, “Çatakdere Mahallemizde neye ihtiyaç varsa elimizden geleni yapacağız” derken, kadınlara da Şanlıurfa'ya kültür gezisi sözü verdi.

31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahallelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Yalçın, son olarak Çatakdere'de muhtar Seyit Ahmet Karabulut'un tanışma ve kaynaşma yemeğinde mahalleliyle bir araya geldi. Mahallelinin coşkuyla karşıladığı Başkan Yalçın, seçimin bitip geçimin başladığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yalçın, “Çatakdere'ye ziyaretimizin bizim için bir borç olduğunu düşünerek Cumhur İttifakı teşkilatları olarak hep birlikte geldik. Çatakdere bizim için önemli. Hem sizlere teşekkür etmek, hem de yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulunmak istedik. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonra muhtarımızla işbirliği içinde hizmet edeceğiz. Huzurlu ve mutlu olmak için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın'ın özellikle Kur'an kursundaki kadınlara yönelik Şanlıurfa turu sözü büyük alkış aldı.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut da, Cumhur İttifakı ile girilen seçimlerde belediye başkanlığı ve meclis üyeleriyle Talas'a hizmet için çalışacaklarını söyledi.

Çatakdere Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ise, kaynaşma programına katılanlara teşekkür etti.