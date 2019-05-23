Başkan Yalçın'dan Cumhur İttifakı'na iftar

Başkan Yalçın, on bir ayın sultanı Ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşmanın hazzını yaşamak için Cumhur İttifakına iftar verdi. İftara AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut, belediye başkan yardımcıları, partilerin ilçe yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan'ın manevi atmosferinin önemini belirterek, “Davetimize katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Zorlu bir seçim sürecinden sonra teşkilatların özel gayretleriyle belediye başkanlığı görev ve sorumluluğunu üstlendiğini ifade eden Başkan Yalçın, “Hepinizden Allah razı olsun, hakkınızı helal edin. Sorumluluğumuz çok büyük. Bundan sonraki süreçte hep birlikte Ramazan'ın ardından çalışmalarımızı hızlandıracağız. Cenabı Allah bizleri bir Ramazan'a daha kavuşturdu, hayırlısıyla bayrama ulaşmayı da nasip eylesin” diye konuştu. Başkan Yalçın, seçimlerin son üç ay çalışılarak kazanılmadığını anlatarak, “Seçim, bir seçimin bitiminin ertesi gününden itibaren çalışılarak kazanılıyor. Böyle çalışmaya devam etmeliyiz. Çünkü insanlar bizlere güvendi ve bunu boşa çıkarmamamız lazım. Bunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı. AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici ise, kendilerini iftarda bir araya getiren Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, “Birlik ve beraberlik içinde iki teşkilat olarak seçimi başarıyla atlattık. Bundan sonra da birlikteliğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut da Başkan Yalçın'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.