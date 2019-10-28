Başkan Yalçın'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet'in ilanının 96. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, milletin canıyla malıyla topyekûn mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı ile özgürlüğe kavuştuğunu ve bunu Cumhuriyet ile taçlandırdığını ifade etti.

Başkan Yalçın, Türk Milleti'nin şanlı bir tarihe ve eşi bulunmaz bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Egemenliğin millete ait olduğunun göstergesi olan cumhuriyet, zorlu ve çetin geçen milli mücadelenin ardından kazanılmıştır. Bu mücadele 7'den 70'e herkesin varlık mücadelesidir. İmkansızlıklar içinde yapılan savaşlara rağmen milli ruh ve beraberliğin sonucunda Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla milletimiz özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuş, karakterine en uygun idare şekli olan cumhuriyete 29 Ekim 1923 tarihinde geçmiştir. Tarihinde şanlı zaferler bulunan aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Başkan Yalçın, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 hedefine emin adımlarla ilerlediklerini ve bu doğrultuda kendilerine düşen vazifeyi en güzel şekilde yerine getirmek amacıyla canla başla çalışmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.