İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yalçın'dan Engelliler Günü mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, engellilerin birçok alanda önemli başarılara imza attığına dikkat çekti ve onlara daha güzel imkanlar sunmak zorunda olduklarını söyledi.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, engellilerin toplum içerisindeki yerlerinin istenilen seviyeye ulaşması için herkese görevler düştüğünü ifade ederek, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüm odaklı dile getirildiği ve bu hususta olumlu gelişmelerin yaşandığı bir gün olmasın ümit ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.


Başkan Yalçın mesajında, “Bizler belediyeler olarak engelli kardeşlerimizi günlük hayatın içine çekecek proje ve hizmetler geliştirip şehri onlara göre dizayn ediyoruz. Son olarak hizmete sunduğumuz 7/24 Kütüphanemizde hem fiziki engelli hem de görme engelli kardeşlerimize uygun ortamlar oluşturduk. Yani her adımımızda onları düşünüyor ve ona göre imkanlar oluşturuyoruz. Son olarak bugünün sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeylerinin yeniden değerlendirilmesine vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.