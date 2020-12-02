Başkan Yalçın'dan Engelliler Günü mesajı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, engellilerin toplum içerisindeki yerlerinin istenilen seviyeye ulaşması için herkese görevler düştüğünü ifade ederek, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüm odaklı dile getirildiği ve bu hususta olumlu gelişmelerin yaşandığı bir gün olmasın ümit ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yalçın mesajında, “Bizler belediyeler olarak engelli kardeşlerimizi günlük hayatın içine çekecek proje ve hizmetler geliştirip şehri onlara göre dizayn ediyoruz. Son olarak hizmete sunduğumuz 7/24 Kütüphanemizde hem fiziki engelli hem de görme engelli kardeşlerimize uygun ortamlar oluşturduk. Yani her adımımızda onları düşünüyor ve ona göre imkanlar oluşturuyoruz. Son olarak bugünün sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeylerinin yeniden değerlendirilmesine vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.