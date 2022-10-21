Başkan Yalçın'dan Fincancı'ya sert tepki: "Bu memleketin kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'kimyasal silah' iddiasına sert tepki göstererek, "Bu memleketin kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor" dedi.

TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, geçmişte Van Büyükşehir Belediyesi'nde de kayyum olarak görev yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sert tepki gösterdi. Belediyede düzenlediği basın toplantısında konuşan Yalçın, Van'da görev yaptığı süre içerisinde kendisinin de terör örgütü PKK'nın yaptığı katledişlere şahit olduğunu kaydederek, "40 yıl boyunca bebek katilliği yapan bir terör örgütünün ağzından konuşan birisiyle karşılaştık. Orada terör örgütüyle yapılan mücadelelerde sonra şimdilerde Türk Tabipler Birliği demek içimden gelmiyor, Tabipler Birliği başkanı diye birisi çıktı ve terör örgütü ağzıyla bizim 'peygamber ocağı' olarak gönlümüze nakşettiğimiz silahlı kuvvetlerimize laf söylemeye çalışıyor. Böyle bir haddi yok ama hesabı olabilir. Onun üzerinde birilerinin de hesabı olabilir. Güvenlik kuvvetlerimiz her zaman dünyanın en şerefli ve aynı zamanda da en merhametli güvenlik kuvvetleridir. Askerde de böyledir, istihbaratı da böyledir, polisi de böyledir, jandarması da böyledir. Peygamber ocağına laf söyleme yetkisi hiç kimsede yoktur. Devlet kudret elini havada tutar, gerekirse şefkat elini havada tutar. Bu devletin kudret ve şefkat elini havada tutması ne zaman gerekiyorsa o zaman yapar. Kimyasal silah kullanılıyormuş da, incelemiş. İncelediğin zaman da zaten uluslararası anlaşmalara bağlı orada mücadele verildiğini zaten görürsün. Öyle olmadığını onlarda biliyor ama bizim silahlı kuvvetlerimizin çalışmalarını akamete uğratmak gibi görev alanlar şimdilerde üstüne vazife olmayan işlerde çıkmış ahkam kesmeye çalışıyorlar. Böyle bir şeye kimsenin tevessül etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben terörün içerisinde görev yapmış birisi olarak bunu kendime vazife edinip bu tür durumlarda devletimin ve askerimin yanında olduğumu bildirmek durumundayım. 950 civarında köy ve mezrada, Van'da görev yapan, teröristlerin bilhassa mazlum halka yaptığı işkenceleri, katledilişleri gören birisi olarak bunu kendime vazife biliyorum. Fincancı'nın kendisi terörist olabilir, terörist sevici olabilir ki son derece sicili kabarık, vatan hainidir. Bu memleketin parasıyla okumuş, bu memleketin kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor. Çok nettir. Kendisini kınıyorum ve askerimizi bağrıma basıyorum" ifadelerini kullandı.

"Devlet listeye aldıkları insanların işini yarına bırakır, yanına bırakmaz"

Başkan Yalçın, "Sadece yurtdışından aldıkları görevlerle ordumuzu itham etmelerinin sebebi ordumuzun moralini bozmak, onların itibarını zedelemek, onları bu ithamlarla belki de görevlerinde intikadaya uğratmak olabilir. Terör sevicileri bilsinler ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bin yıllık devlettir. Türkiye Cumhuriyetinin orduları Mete Hanın kurduğu ordudur. Bugüne de kadar gelen ordu peygamber ocağının birer devamıdır. Her birisi peygamber ocağının birer evladıdır. Bizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Terör örgütüyle hem sınır ötesinde hem de sınırlarımız içerisinde mücadele eden askerlerimizin morallerini bozmaya yönelik gayretler hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Devlet gerekeni yapacaktır. Devlet listeye aldıkları insanların işini yarına bırakır, yanına bırakmaz. Devlet her zaman gerektiğinde şefkat elini, gerektiğinde kudret elini havaya kaldırır. Devletin hem kudret eline, hem şefkat eline hem de adalet eline başta Fincancı'nın da ihtiyacı vardır. Bu devlet onları da vatandaşı olarak korumaktadır ve ekmek yedirmektedir. Okuduğu, tahsil yaptığı ülkenin devlet adamlarına saygısızlık, askerine saygısızlık kabul edilemez. Doğduğu topraklara saygısızlık yaptığı hiç kabul edilemez. Burada okumuş, burada maaş almış, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan insanlar daha dikkatli olmak zorundadır" dedi.

"Herkes haddini bilecek"

"Bu insanlar dışarıdan talimat alıyor" diyen Yalçın, "Bu insanlar dışarıdan talimat aldıkları için ne zaman, neyi, hangi dozda yapacaklarını kendileri de bilmezler. 'Bunu yaptığım zaman ben duvara toslar mıyım' diye düşünmezler. Çünkü talimatı dışarıdan alıyor. Dışarıdakilerin hesabı da moral bozmaktır, safların ayrılacağıdır. Terör sevicilerinin yanında olanlar terörün yanındadır. Önümüzde seçimler var. herkes haddini bilecek. Belki onlar o manada düşünmediler ama bu açıklama devletimizin işine yarayacaktır. Bana göre iki çeşit adam vardır. Devlet yanlısı olanlar, devlet karşıtı olanlar. Herkes bunu böyle bilecek. Devlet karşıtı olanlar da istemeden böyle ayaklarına dolaşıp kendi kendilerine kendilerini ele verecektir" şeklinde konuştu.