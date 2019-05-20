Başkan Yalçın'dan Gazetecilere ve Ailelerine İftar

Asude Restoran'daki iftar yemeğine, Başkan Yalçın ailesiyle, cemiyet üyeleri de eşleri ve çocuklarıyla katıldı. Başkan Yalçın, basın mensupları ve aileleriyle tek tek selamlaşarak Ramazan'larını tebrik etti.

İftara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, “Kentsel dönüşüm, Millet Bahçesi, Camii Kebir bölgesindeki dönüşüm, tarihi dokuyu yenileme, kültürel, sanat, eğitim, bilim, spor ve en önemlisi turizm alanında Kayserimizi daha üst liglere taşıma çalışmalarımızda gayret gösterdiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Soğanlı bebekleriyle meşhur Yeşilhisar'da Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ni içine alacak şekilde balon turizmi hayata geçirilecek. Gerekli karar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızdan çıktı, sınırlamalar belirlendi. En kısa zamanda Kayserimizin üzerinde balonları göreceğimizi ve turizm açısından üzerimize düşeni yerine getireceğimizi belirtmek istiyorum.” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine 100. yılı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başladı. Başkan Yalçın, “Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken bu ülke çok badireler atlattı. Şahsım iki resmi, üç post modern darbe atlattı. Bunların atlatılmasında devletin ve vatandaşın yanında olma noktasında gazetecilerimiz büyük çaba sarf ettiler. Vefat edenlere rahmet, görevi başındakilere uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Allah'a çok şükür bizleri bir Ramazan'a daha kavuşturdu. Sizlere iftar sofrasında ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, Kayseri'nin basının her zaman devletin yanında olduğunu belirterek, “Sektörümüz her geçen gün daha zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalışıyor. Gazeteciler Kooperatifi'nin arsa konusu Mart ayında Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti ve askıya çıkarıldı. Kısa süre sonra askıdan inip Ankara ile yazışmalardan sonra ilgili planların yapılmasıyla 5-6 aylık imar prosedürü var. Memduh Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah cemiyetimizin gelecek yıl 40. kuruluş yılında 4 Şubat'a yetişirse Kayseri Basın Müzesi'ni açmaya çalışıyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.