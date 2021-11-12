Başkan Yalçın'dan gençlere özel: ‘Genç Talas'

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Yalçın, evrensel insani değerlere sahip, yerli ve milli değerlerine bağlı, özgüven sahibi, etkin ve girişimci bir gençlik yetiştirmek amacında olduklarını dile getirerek, “Gençlerimiz, bizim geleceğimiz. Şimdilerde ‘Z kuşağı' diyerek gençlerimizi kuralsız ve kutsalsız göstermeye çalışıyorlar. Bizim gençlerimiz öyle değil. Gerektiğinde neler yapabileceğini birçok yerde olduğu gibi 15 Temmuz'da da gösterdi. Gençlerimizi daha donanımlı, aktif, üretken, şuurlu ve girişimci bir kimliğe büründürmek istiyoruz. Bu amaçla birçok proje ve etkinlik planladık. Bütün bu işleri daha koordineli şekilde yürütmek amacıyla Genç Talas adı altında gençlik koordinatörlüğü oluşturduk” dedi.

18-25 yaş arası üniversiteli ve çalışan gençlere yönelik programlar gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Yalçın, “Hem üniversite eğitimi gören gençlerimize hem de çalışan gençlerimize uygun programlar ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu kapsamda kişisel ve sosyal gelişimlerine kapı açacak, küresel gençlikle iletişim halinde olmasını sağlayacak, sahip oldukları bilgi, birikim ve yeteneklerini daha da geliştirecek programlarımız olacak. Ayrıca bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışabilme yetkinliklerini artıracağız” diye konuştu.

Talas Belediyesi Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde hizmet verecek Genç Talas'ta programlar, üniversiteli gençler ve çalışan gençler olarak iki ayrı alanda yürütülecek. Üniversiteli gençlere yönelik olarak ‘Mesleki Yetkinlik' başlığı altında gençlerin rol modellerle buluşturulması, sertifikalı eğitimler, şehir içi ve şehir dışı meslek gezileri ve yurt dışı üniversitelerle bilimsel iletişim ağı kurulması gibi faaliyetler yapılacak. ‘Sosyal ve Kültürel Etkinlikler' başlığı altında ise şehir içi ve şehir dışı kültür turları, hobi çalışmaları, sanat atölyeleri, sosyal sorumluluk projeleri ve sportif faaliyetler ile e-spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

‘Hayata Hazırlık' başlığında ise günümüz gençliğinin en büyük sorunlarından birisi olan toplumsal ilişkiler üzerinde durulacak. Bu başlık altında öfke kontrolü, madde bağımlılığına karşı mücadele, iletişim becerileri ve motivasyon, aile içi iletişim ve kurumsal aidiyet ile sağlıklı beslenme konularında etkinlikler ve bilimsel toplantılar düzenlenecek.

Çalışan gençlere yönelik olarak da ‘Mesleki Yetkinlik' başlığı altında gençlerin, alanında öne çıkmış başarılı meslek büyükleri ve işadamları ile buluşturulması, sertifikalı eğitimler düzenlenmesi ve kariyer geliştirme imkanları gibi faaliyetlere imza atılacak.

‘Sosyal ve Kültürel Etkinlikler' alanında şehir içi ve şehir dışı geziler, hobi çalışmaları, sanat atölyeleri müzik, resim, karikatür, fotoğrafçılık, aşçılık, koleksiyonerlik, el sanatları ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirilecek.

Ayrıca yine çalışan gençlere yönelik olarak da ‘Hayata Hazırlık' başlığı altında öfke kontrolü, madde bağımlılığına karşı mücadele, iletişim becerileri ve motivasyon, aile içi iletişim ve kurumsal aidiyet ile sağlıklı beslenme konularında programlar gerçekleştirilecek.

Bunlarla birlikte çalışan gençlerin spor yapmalarına imkan sağlamak amacıyla akşam sporları düzenlenecek. Genç Talas etkinlikleri hakkında bilgi almak isteyen 18-25 yaş arası gençler, 0535 335 71 71 numaralı telefonu arayabilecek.