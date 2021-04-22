Başkan Yalçın'dan hasta çocuklara sürpriz

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fevzi Mercan-Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Başkan Yalçın'ın ziyaretinde ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kutay Taşdemir ve hastanedeki görevliler eşlik etti.

Hastanenin çeşitli bölümlerinde yatarak tedavi gören çocukları odalarında ziyaret eden Başkan Yalçın ve beraberindekiler çeşitli hediyeler vererek ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yalçın, hem kendilerine hem de ailelerine moral verip sağlıklı günler temennisinde bulundu.

Başkan Yalçın'ın ziyareti sırasında tedavi gören küçük bir kız çocuğunun sempatik tavırları odadakileri gülümsetti. Bir başka çocuk ise ziyarete gelen heyete tabletine daha önce kaydettiği 23 Nisan şiirini dinletti.

Başkan Yalçın ziyaretin sonunda hastane yönetimine teşekkür ederek, “Sağ olun sizler dünyadaki tıbbi teknolojik hangi gelişme varsa burada hasta yavrularımızın tedavisi için kullanıyorsunuz. Bu pandemi döneminde çocukların sağlığı için elinizden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyorsunuz. Allah devlete zeval vermesin. Sizlere kolaylıklar, hasta yavrularımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.