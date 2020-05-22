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Başkan Yalçın'dan hekim ve diş hekimlerine bayram armağanı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, korona virüs salgını sürecinde büyük gayretler sarf ederek büyük takdir toplayan hekim ve diş hekimlerine unutulmadıklarını bayram armağanı ile gösterdi.


İlçede ikamet eden 326 hekim ve diş hekimine, içerisinde Türkiye'de modern anlamda psikoloji hastanesinin kurucusu olan Mazhar Osman'ın “Kapalı Kutudaki Fırtına” kitabı başta olmak üzere çocuklar için okuma kitabı, aromatik bitkiler sepeti ve çikolatadan oluşan hediye paketi takdim edildi.


Doktorların salgın sürecindeki özverili çalışmalarına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Korona virüs salgınında bizim için evlerinden ve ailelerinden ayrı kaldılar, yoğun stres altında ruhsal ve fiziksel anlamda yıprandılar. Biz de Ramazan Bayramı yaklaşırken hem onları unutmadığımızı göstermek hem de teşekkür etmek için bir hediye paketi hazırladık. Başta hekim ve diş hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bayram sonrası inşallah daha iyi günlerde bir arada oluruz” dedi.


Başkan Mustafa Yalçın'ın bayram hediyesi karşısında mutlu olduklarını ifade eden hekimler de, “Bizleri bayram öncesinde unutmayan ve böyle güzel hediyelerle bayramımızı tebrik Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.

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