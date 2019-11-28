Başkan Yalçın'dan inceleme turu

Başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte Talas'ın çeşitli bölgelerinde devam eden çalışmaları yerinde gören ve yetkililerden bilgiler alan Başkan Yalçın, 20'nin üzerinde noktada çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Belediye olarak 20'nin üzerindeki noktada işlerimiz devam ediyor. Bunun yanında hayırseverlerimiz tarafından yaptırılacak olan camiler, aile sağlığı merkezleri de aynı şekilde sürüyor. Bugün ilk olarak viyadükten başladık, viyadüğün Talas'a bağlantı yollarını değerlendirdik. Bahçelievler'de yapılacak olan ikinci aile sağlığı merkezinin yerinde incelemelerde yaptık. Ayrıca iki tane cami inşaatını kontrol ettik. Parklarımızı, yollarımızı kontrol ediyoruz, genel temizlik durumuna bakıyoruz.” dedi.

Başkan Yalçın, havaların güzel gitmesinden yararlanmak istediklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak işleri yerine getirmek ve kış öncesi hazırlıkları tamamlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havalar da son derece müsait gidiyor. Biz de ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcılarımızla birlikte sahadayız. Vatandaşlarımızın beklediği hizmet ve yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.