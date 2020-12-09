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Başkan Yalçın'dan ‘İnsan Hakları' mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Yalçın mesajında, ‘insan hakları'nın bazı zihinlerde hala gerçek anlamda yer bulmadığına dikkat çekerek, “1948'den beri her yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Ancak geçen akşamki PSG-Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçında da gördük ki söylemden öteye geçilemiyor. Yıllar geçse de kafalardaki zihniyet değişmiyor. Oysaki sevgili Peygamberimiz Veda Hutbesi'nde tam 1432 yıl önce ‘Arabın Acem'e, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir' diyerek bu işin reçetesini yazmış ve tüm insanların birbirine eşit olduğunun altını kalın şekilde çizmiştir. Tüm insanlık olarak bunu içimize sindirebilsek yeter. Bu vesile ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, insan hak ve onuruna dair her türlü olumlu gelişmeye vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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