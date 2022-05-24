Başkan Yalçın'dan İstanbul'daki Kayserililere maç daveti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayserispor'un Sivasspor ile İstanbul'da yapacağı Türkiye Kupası final maçı için İstanbul'daki Kayserilileri stada davet etti.

26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için İstanbul'un dört bir yanına asılan bilboardlarla çağrıda bulunan Başkan Yalçın, mesajında, “Tek Yürek Olalım, Kupayı Alalım. Taraftarlarımızı Atatürk Olimpiyat Stadı'na bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye Kupası'nı 2007-2008 sezonunda Gençlerbirliği'ni penaltı atışlarıyla eleyerek kupayı müzesine götüren Kayserispor, kupayı ikinci kez kazanmayı hedefliyor.