Başkan Yalçın'dan Kadın Personele Anneler Günü Hediyesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye bünyesinde görevli kadın personelin Anneler Günü'nü kutladı.

Başkanlık toplantı salonunda kadın çalışanlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, sözlerine “Annelerimizin, anne adaylarımızın Anneler Günü kutlu olsun. Ahirete göçen annelerimizin de ruhlarına rahmet olsun.” diyerek başladı.

Anneliğin inancamızdaki yerine dikkat çeken Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Annelik apayrı bir duygu. İnancımızda cennetin annelerin ayakları altında olduğu belirtilerek anneliğin önemine dikkat çekilir. Gelecek nesillerin yetişmesinde siz değerli annelerimizin hakkı ödenemez. Bu nedenle annelik çok kutsaldır. Bununla birlikte Ramazan'ınız da mübarek olsun. Allah nice Ramazanlara, bayramlara ailelerinizle huzurlu bir şekilde eriştirsin, ağzımızın tadını bozmasın. Seçimin üzerinden 50 gün geçti. Bu arada Ramazan geldi. Herkesi iftardır, sahurdur tatlı bir telaş sardı. İnşallah hep birlikte nice güzel hizmetler yapmayı Cenabı Allah nasip eylesin.”

Konuşmasının ardından Başkan Yalçın, kadın personele hediyeler verdi.