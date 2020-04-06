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Başkan Yalçın'dan kandil mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.


Berat Kandilinin Cenab-ı Hakk'ın kullarını bağışlamak için bahşettiği önemli gecelerden birisi olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, bu gecede yapılan duaların kabul olacağına dikkat çekerek, “Kandilimiz mübarek olsun, Cenab-ı Hakk, hayırlara vesile kılsın. İnsanlık olarak içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı günlerin sona ermesi için af ve afiyete açılan bir kapı olsun. İnanıyorumki bütün İslam alemi bu gece, bir yandan kendisi için af dilerken bir yandan da insanlığın sıhhat ve selameti için dua edecektir. Rabbim dualarımızı kabul buyursun” ifadelerini kullandı.


Başta Talaslılar olmak üzere tüm Müslümanların kandilini kutlayan Başkan Yalçın mesajını, “Ey bizleri yoktan var eden! Sağlık ve afiyetin lezzetini bize yeniden duyur. Sıhhat ve selametin serinliğini bize yeniden tattır!” şeklinde tamamladı.

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